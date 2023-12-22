Как в Петербурге впервые передвигали историческое здание на Черной речке

На его месте будет построена многоэтажная жилая застройка.

В Петербурге впервые переместили историческое здание. Речь идет о корпусе Императорского воспитательного дома на Черной речке, его сдвинули на 52 метра. Видео процесса появилось в tg-канале "1703" 6 января.

Напомним, что двухэтажное здание весом 3200 тонн передвигали в несколько этапов с декабря. Сначала внешний фасад здания укрепили металлической арматурой, а затем в подвале установили железобетонные плиты. Здание было прикреплено к домкратам и помещено на роликовую систему.

Корпус Императорского воспитательного дома сдвинули на 7 метров в западном направлении и на 45 метров – в южном к Выборгской набережной. Скорость перемещения составляла около 4 сантиметров в минуту. На месте здания будет построена многоэтажная жилая застройка.

Ранее мы рассказывали о том, что верхний сад в ГМЗ "Петергоф" откроют после реставрации в 2024 году.

Видео: Telegram / 1703