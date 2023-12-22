Верхний сад в ГМЗ "Петергоф" откроют после реставрации в 2024 году

В 2020 году начались работы по восстановлению исторического облика Верхнего сада, а с 2009 года проводятся работы по восстановлению интерьеров.

В этом году в Петергофе откроется после реставрации Верхний сад. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ГМЗ Роман Ковриков.

В 2020 году начались работы по восстановлению исторического облика Верхнего сада. Стоит отметить, что планировку данного объекта разрабатывал лично Петр Великий.

Кроме того, в 2024 году будет открыт Китайский дворец в Ораниенбауме. Это здание было на реставрации почти 15 лет. С 2009 года проводятся работы по восстановлению интерьеров.

Проведены сложнейшие работы и научные изыскания, очень много сил было потрачено. Роман Ковриков, гендиректор ГМЗ "Петергоф"

Реставрационные работы на объектах завершатся летом.

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Фото: Telegram / Александр Беглов