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Верхний сад в ГМЗ "Петергоф" откроют после реставрации в 2024 году
Сегодня, 16:06
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Верхний сад в ГМЗ "Петергоф" откроют после реставрации в 2024 году

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В 2020 году начались работы по восстановлению исторического облика Верхнего сада, а с 2009 года проводятся работы по восстановлению интерьеров.

В этом году в Петергофе откроется после реставрации Верхний сад. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ГМЗ Роман Ковриков.

В 2020 году начались работы по восстановлению исторического облика Верхнего сада. Стоит отметить, что планировку данного объекта разрабатывал лично Петр Великий.

Кроме того, в 2024 году будет открыт Китайский дворец в Ораниенбауме. Это здание было на реставрации почти 15 лет.  С 2009 года проводятся работы по восстановлению интерьеров.

Проведены сложнейшие работы и научные изыскания, очень много сил было потрачено.

Роман Ковриков, гендиректор ГМЗ "Петергоф"

Реставрационные работы на объектах завершатся летом. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, какие памятники в Петербурге отреставрируют в 2024 году.

Фото: Telegram / Александр Беглов

 

Теги: верхний сад, китайский дворец, петергоф, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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