Стало известно, какие памятники в Петербурге отреставрируют в 2024 году

Специалисты приведут в порядок ограду церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

В Петербурге в 2024 году отреставрируют более семи объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В этом году специалисты приведут в порядок ограду церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Кроме того, они вернут после реставрации ограду с воротами дворца Юсуповых на Садовой улице. Также реставраторы займутся фасадами собора Владимирской иконы Божией Матери в Кронштадте.

В Пушкинском районе специалисты отреставрируют фасады, крышу и фундамент Знаменской церкви на Дворцовой улице. Храм, возведенный в период с 1734 по 1747 годы, является самым старым сооружением дворцово-паркового ансамбля и первым каменным зданием Царского Села.

Кроме того, планируется завершить все реставрационные работы на колокольне Николо-Богоявленского Морского собора на Крюковом канале. Также освободят от лесов Московские триумфальные ворота. Также будут установлены четыре парные скульптуры путти на отреставрированный дом Поливанова по Пушкинской улице.

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Фото: Telegram / КГИОП