В 2023 году Петербург купил 3,5 тыс. квартир для для льготников

Жители получают готовые квартиры — уже с ремонтом.

За прошедший год Петербург приобрел более 3,5 тыс. квартир на сумму более 25 млрд рублей. Льготным категориям граждан, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется недвижимость. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, для каждой семьи важно иметь достойные жилищные условия, и задача государства заключается в достижении этих целей.

Льготники получают готовые квартиры — уже с ремонтом. Кроме того, город помогает детям-сиротам с покупкой бытовой техники и кухни.

В 2024 году город приобретет 1,6 тыс. квартир. Северная столица приняла порядка 300 квартир в 2023 году.

Ранее на Piter.tv: жители Петербурга "воскресили" рынок загородной недвижимости.

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