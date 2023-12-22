Жители Петербурга "воскресили" рынок загородной недвижимости

Общее число сделок в 2023 году составило 8,5 тыс., превышая показатели 2022 года (7,8 тыс.) и уступая данным 2021 года (11,6 тыс).

Объём сделок на рынке загородной недвижимости Петербурга и Леобласти в 2023 году вырос по сравнению с предыдущим годом. Как сообщил РБК со ссылкой на руководителя департамента управления проектами консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Светланы Московченко,90% спроса пришлось на участки без подряда.

Общее число сделок в 2023 году составило 8,5 тыс., превышая показатели 2022 года (7,8 тыс.) и уступая данным 2021 года (11,6 тыс).

Заметными тенденциями на рынке стали сделки с ипотекой для частных домовладений и сокращение площади загородных домов и участков к ним. Гендиректор ГК "Максимум Лайф Девелопмент" Игорь Карцев уточнил, что раньше популярностью пользовались участки в 10-15 соток в сегментах "Комфорт" и "Комфорт плюс", однако в данным момент основной объём сделок приходится на участки в 6-8 соток: этого вполне достаточно для обустройства рядом с домом зоны барбекю, террасы для летнего отдыха, небольшой сауны и даже навеса для автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что квадратный метр в петербургских новостройках подорожал на 7,3%.

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