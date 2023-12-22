Революционное здание на набережной Чёрной речки переместили на 52 м

Двухэтажное здание, вес которого составляет 3200 т, было передвинуто в несколько этапов, начиная с конца декабря.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло историческое событие: осуществлён первый проект по переносу революционного здание. Корпус императорского воспитательного дома 1913 года постройки был передвинут на 52 м по железнодорожным рельсам.

Двухэтажное здание, вес которого составляет 3200 т, было передвинуто в несколько этапов, начиная с конца декабря. Сначала внешний фасад здания был укреплен металлической арматурой, затем в подвале установлены железобетонные плиты. Здание было прикреплено к домкратам, а затем помещено на роликовую систему.

В результате дом был перемещён на 7 м в западном направлении и затем на 45 м в южном направлении к Выборгской набережной. Скорость перемещения составляла около 4 см в в минуту. Теперь на месте воспитательного дома будет возведена многоэтажная жилая застройка.

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Фото: пресс-служба City Solutions