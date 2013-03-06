Реконструкция теплосети в Невском районе продлится год

В сроки окончания работ заложено восстановление благоустройства.

На проспекте Большевиков начинается масштабная работа по замене изношенных тепловых сетей. В зоне реконструкции находятся 10 зданий, среди которых есть школа. Об этом сообщила администрация Петербурга.

Работы пройдут в квартале по адресу: р. Большевиков д.2, корп 2 к домам по пр. Большевиков, 2 и 2а, а также ул. Коллонтай д. 23, корп. 1,2. Новые трубы обеспечат надежное теплоснабжение 5 тысяч жителей. Реконструкцию проводит "ТЭК СПб". Компания совместно с подрядчиком обновит 2,5 км трубопроводов. На первом этапе специалисты смонтируют временные тепловые сети.

Жизненный цикл "времянки" - пять объектов реконструкции. Благодаря этому подрядные организации могут использовать ее после демонтажа и на других объектах. Здесь такое проектное решение позволило существенно сэкономить – на временную сеть приходится всего 20% от стоимости проекта. говорится в сообщении.

Отмечается, что часть оборудования было произведено в России, например, гибкие теплосети, фитинги и задвижки. Территорию приведут в порядок через год.

Фото: администрация Петербурга