В центре Петербурга три старинные электроподстанции откроют для бизнеса

Электростанции XIX века станут современными общественными пространствами.

В Санкт-Петербурге планируют создать общественно-деловые центры на базе трех исторических электроподстанций, сообщает пресс-служба ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1" ("ТГК-1").

Речь идет о зданиях: Электростанция № 1 "Общества электрического освещения" 1886 года на набережной Обводного канала, Электростанция № 2 общества "Гелиос" 1897 года на Новгородской улице и Электростанция № 3 "Бельгийского Анонимного Общества электрического освещения" 1898 года на набережной Фонтанки.

"ТГК-1" объявила тендер на выбор подрядчика для проведения экспертизы проектной документации, разработки и согласования проекта планировки территории с городскими властями, консалтингового сопровождения по градостроительному анализу и юридической оценке земельных участков, а также составления сметы на все виды работ, включая строительные, монтажные, электромонтажные и пусконаладочные — начальная цена контракта составляет 46,4 млн руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 октября, подведение итогов запланировано на 19 ноября.

