В Петербурге утверждены субсидии малым промпредприятиям

Правительство Петербурга планирует поддержать малый промышленный бизнес, компенсируя расходы на обучение сотрудников. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации города.

Финансовая помощь предоставляется с целью оптимизации использования человеческих ресурсов малых предприятий в области промышленности, включая создание резервов квалифицированных кадров, поощрение инновационного развития и профессиональное совершенствование персонала.

Решение о предоставлении субсидий утверждено постановлением губернатора, которое устанавливает порядок оказания финансовой помощи малым предпринимателям в 2025 году для компенсации расходов на обучение, переквалификацию и повышение квалификации сотрудников.

Получателями субсидий смогут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в Петербурге и относящиеся к категории субъектов малого промышленного предпринимательства, исключая бюджетные учреждения.

Средства выделяются в рамках городской программы "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге".

Компенсируемый объём затрат составит 80% от фактически произведенных расходов на обучение сотрудников в период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. Максимальная сумма предоставляемой субсидии ограничена одним миллионом рублей.

Всего на указанные меры поддержки предусмотрено выделение 20 миллионов рублей из городского бюджета.

Стоит отметить, ранее сообщалось о намерении властей компенсировать до 80% затрат предприятий на приобретение роботизированных комплексов отечественного производства. По пояснениям главы отдела развития промышленности и АПК Даниила Кузьмина, средства будут выделены исключительно на закупку оборудования, произведенного в Санкт-Петербурге. Введение импортных роботов предусматривает компенсацию в размере 30% от их стоимости, отечественных изделий — 50%.

Фото: Telegram / Петербург - Пресс-служба