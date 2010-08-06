Петербуржцам удалось сэкономить свыше 600 млн рублей на поездках в наземном транспорте с помощью ЕКП

Суммарная экономия пассажиров на транспортных услугах составила около 600 миллионов рублей.

В Петербурге с начала текущего года предоставляется скидка на проезд при оплате посредством Единую карту петербуржца (ЕКП), выпущенную на основе национальной платёжной системы "Мир". Возможность сэкономить доступна пассажирам автобусов, трамваев и троллейбусов, оснащённых оборудованием для бесконтактной оплаты.

Как пояснила Мария Точилова, возглавляющая департамент продуктов и технологичных сервисов ПС "Мир", введение акции повысило популярность безналичных расчётов среди горожан как обычной картой ЕКП, так и её виртуальной версией, интегрированной в мобильные устройства. Суммарная экономия пассажиров на транспортных услугах составила около 600 миллионов рублей.

Она добавила, что с 8 августа произошли изменения тарифов на общественный транспорт, однако владельцы ЕКП сохраняют право пользоваться скидками. Теперь при оплате физической картой экономится 21 рубль с базовой цены, а при оплате через смартфон с загруженным приложением — 26 рублей.

Максимальная скидка доступна пользователям, предварительно зарегистрировавшим карту в мобильном приложении. Одним из удобных вариантов является бесплатное приложение Mir Pay, разработанное специально для держателей карт отечественной платёжной системы.

Фото: пресс-служба ПС "Мир"