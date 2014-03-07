В Петербурге арестован обвиняемый в подрыве электроподстанции

Ему вменяют пп. "б", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в подрыве электроподстанции. Ему вменяют пп. "б", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 16 июля.

Обвинение полагает, что ночью 3 апреля этого года фигурант, находясь у дома 13 по Екатерининскому проспекту, повредил путем подрыва два трансформатора электроподстанции, причинив ПАО "Россети Ленэнерго" ущерб на сумму 138 845 136 рублей.

Мужчина против меры не возражал. Срок – 14 сентября 2024 года.

Напомним, в результате действий злоумышленника без света остались жители Красногвардейского, Калининского районов Петербурга, Токсово и Нового Девяткино Ленобласти. Тогда в пресс-службе администрации Красногвардейского района отмечали, что дело в коротком замыкании на подстанции.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Ленобласти пытался сдаться в плен Украине, чтобы воевать против РФ.

Фото: Piter.TV