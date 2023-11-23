Житель Ленобласти пытался сдаться в плен Украине, чтобы воевать против РФ

Данный замысел не был претворен в жизнь.

УФСБ России по Петербургу Ленинградской области объявила предостережение жителю Ленобласти по статье 275 УК РФ (государственная измена). Подробности сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками ФСБ было установлено, что житель Ленинградской области в декабре 2023 года самостоятельно обратился к представителям украинского проекта по сдаче в плен. Он это сделал, чтобы попасть на Украину и участвовать в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации. Данный замысел не был претворен в жизнь.

Органами федеральной службы безопасности мужчине объявлено официальное предостережение.

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Видео: Управлени ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области