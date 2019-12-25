За поджог военкомата петербурженка проведёт в колонии 10 лет

Женщина обвиняется в террористическом акте (статья 205 УК РФ).

Поджигательницу Военного комиссариата на Диагональной улице в Петербурге отправили в колонию на 10 лет. Такое решение вынес Первый Западный окружной военный суд, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Женщина обвиняется в террористическом акте (статья 205 УК РФ). Совершив поджог, подсудимая нанесла ущерб военкомату в 37 тысяч рублей.

Военный суд установил, что 59-летняя петербурженка 7 сентября 2023 года вела переписку с куратором в мессенджере. Ей дали задание: поджечь административное здание военного комиссариата. Цель поджога заключалась в уничтожении важных документов и сведений о петербуржцах, пребывающих в запасе.

По телефону женщина получила инструкции, приготовила самодельные устройства с легковоспламеняющейся жидкостью и вечером пришла к зданию военкомата, подожгла дверь. После этого подсудимая начала вести трансляцию с места происшествия в прямом эфире.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима.

В феврале 2024 года в Петербурге задержали уроженца Кемерово, подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Стрельне.

Фото: Piter.tv