В Петербурге задержали уроженца Кемерово, подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Стрельне

Подозреваемому вменяют ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В Петербурге задержали 21-летнего уроженца Кемеровской области, подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Стрельне. В его отношении возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС 28 февраля, ссылаясь на пресс-службу управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительным данным, утром 10 февраля на железнодорожном перегоне между станциями "Сергиево" и "Стрельна" в Петродворцовом районе Петербурга молодой человек поджег релейный шкаф. Пожар не повлиял на движение поездов, пострадавших нет.

Подозреваемому вменяют ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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Фото: Piter.TV