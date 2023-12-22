В Стрельне потушили релейный шкаф

Неизвестные подожгли его.

В Петербурге десятого февраля около четырех утра загорелся релейный шкаф в районе станции Стрельна Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Релейный шкаф располагался в 400 метрах от станции. По предварительным данным, его подожгли неизвестные. Пламя ликвидировали при помощи огнетушителя. Виновников инцидента ищет полиция.

Отметим, что пожар не повлиял на движение поездов. Железная дорога работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, как в Уфе 7-летний мальчик устроил пожар в доме, играя с опасными предметами.

Фото: Unsplash.