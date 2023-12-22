В Уфе 7-летний мальчик устроил пожар в доме, играя с опасными предметами

Ребенок находится в больнице из-за отравления продуктами горения.

В российском городе Уфа семилетний мальчик устроил пожар в доме, играя с опасными предметами. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС пояснили, что инцидент зафиксирован в жилом здании, расположенном по улице Дорохова в поселке Нагаево Уфы. Установлено, что в обеденное время мальчик остался один дома, пока его родители находились на работе. В какй-то момент загорелся матрас кровати, а дом быстро начал заполняться дымом. Ребенок захотел проветрить помещения, открыл окно и входную дверь, но этими действиями только усугубил пламя. Затем он смог позвонить маме и сообщить о случившемся.

Уточним, что возгорание заметил находящийся рядом строитель. Мужчина забежал в дом и нашел в ванной комнате заплаканного мальчика. Ему удалось вывести ребенка на улицу, а затем очевидец событий начал закрывать окна и воздуховоды. В результате он помог ограничить доступ кислорода к помещениям. Далее за работу по ликвидации огня взялись сотрудники ГУ МЧС. Уточним, что пострадавшего пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у пациента отравление продуктами горения. В тушении пламени принимали участие 6 специалистов и две единицы техники.

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Фото и видео: ГУ МЧС России