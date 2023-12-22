Кот спас жизнь 87-летней пенсионерки во время квартирного пожара в Волхове

Кроме того, были эвакуированы 6 жильцов с верхнего этажа.

Ночью 9 февраля в городе Волхов произошел пожар. В квартире находилась 87-летняя женщина, ее жизнь спас кот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пенсионерка во время задымления находилась в ванной. Кот почувствовал что-то неладное и начал мяукать, женщина услышала это и вышла к нему. Прибывшие на место огнеборцы вывели их из горящей квартиры. Кроме того, были эвакуированы шестеро жильцов с верхнего этажа.

Огонь охватил 13 "квадратов", тушили пожар две единицы техники и 8 человек личного состава МЧС. Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в бане в Красносельском районе погиб человек.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти