Водитель мусоровоза, сбивший насмерть женщину в Дровяном переулке, стал фигурантом уголовного дела

Полицейские провели осмотр места ДТП и опросили очевидцев.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя мусоровоза, который сбил женщину в Адмиралтейском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, утром 12 ноября около дома 12 по Дровяному переулку 40-летний мужчина, управляя мусоровозом, совершил наезд на переходившую дорогу в зоне пешеходного перехода горожанку. В результате ДТП она погибла на месте.

По результатам осмотра места случившегося и опроса очевидцев в отношении виновника аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти