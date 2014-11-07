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Водитель мусоровоза, сбивший насмерть женщину в Дровяном переулке, стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 12:36
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Водитель мусоровоза, сбивший насмерть женщину в Дровяном переулке, стал фигурантом уголовного дела

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Полицейские провели осмотр места ДТП и опросили очевидцев.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя мусоровоза, который сбил женщину в Адмиралтейском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, утром 12 ноября около дома 12 по Дровяному переулку 40-летний мужчина, управляя мусоровозом, совершил наезд на переходившую дорогу в зоне пешеходного перехода горожанку. В результате ДТП она погибла на месте. 

По результатам осмотра места случившегося и опроса очевидцев в отношении виновника аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Ранее на Piter.TV: на улице Мира водитель Volkswagen Tiguan снес светофор. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дровяной переулок, смертельное дтп, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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