Велосипедист сбил четырехлетнюю девочку на 2-й Комсомольской улице

Девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Раухфуса.

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием четырехлетней девочки и велосипедиста.

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 20 ноября 26-летний мужчина на велосипеде двигался по тротуару на 2-й Комсомольской улице. Он наехал на воспитанницу детского сада, когда переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ребенок вместе с матерью переходил проезжую часть во встречном направлении.

Девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Раухфуса с сотрясением мозга, ушибленной раной лба, ссадиной спинки носа, в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ.

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Фото: Piter.TV