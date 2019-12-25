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Велосипедист сбил четырехлетнюю девочку на 2-й Комсомольской улице
Сегодня, 8:51
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Велосипедист сбил четырехлетнюю девочку на 2-й Комсомольской улице

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Девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Раухфуса.

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием четырехлетней девочки и велосипедиста. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 20 ноября 26-летний мужчина на велосипеде двигался по тротуару на 2-й Комсомольской улице. Он наехал на воспитанницу детского сада, когда переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ребенок вместе с матерью переходил проезжую часть во встречном направлении. 

Девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Раухфуса с сотрясением мозга, ушибленной раной лба, ссадиной спинки носа, в состоянии средней степени тяжести. 

По факту аварии вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет сбивший подростка на проспекте Ветеранов водитель. 

Фото: Piter.TV 

Теги: 2-я комсомольская улица, велосипедист сбил ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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