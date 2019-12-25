Задержан подозреваемый в убийстве женщины с инвалидностью на 2-й Комсомольской

Злоумышленника задержали 26 февраля около дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины с инвалидностью на 2-й Комсомольской улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В квартире дома 17 в понедельник, 24 февраля, был обнаружен труп 43-летней местной жительницы со следами удушья и телесными повреждениями. Личность предполагаемого преступника определили сразу – им оказался 26-летний рецидивист, судимый за кражу оружия, разбой и убийство.

Злоумышленника задержали 26 февраля около дома 41 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове. При нем находились куртка убитой и ювелирные украшения, вину мужчина признал.

В ближайшее время подозреваемого доставят в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее на Piter.TV: петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на Авиаконструкторов.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти