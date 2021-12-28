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Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на Авиаконструкторов

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Злоумышленник нанес множественные удары в голову товарищу.

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу 25 февраля. 

По версии следствия, 22 февраля фигурант в квартире на проспекте Авиаконструкторов, в ходе внезапно возникшего конфликта, нанес множественные удары в голову товарищу. От полученных травм пострадавший погиб на месте. 

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. Также проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Сосновой Поляне нашли покусанный труп женщины с инвалидностью. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: проспект авиаконструкторов, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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