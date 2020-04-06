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На пересечении 2-й Комсомольской и проспекта Ветеранов под колеса авто попал 11-летний велосипедист
Сегодня, 14:26
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На пересечении 2-й Комсомольской и проспекта Ветеранов под колеса авто попал 11-летний велосипедист

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У мальчика зафиксировали ушибы и ссадины.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с наездом на ребенка в Красносельском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 мая правоохранителям позвонили из больницы с информацией о том, что к ним поступил 11-летний мальчик. У него зафиксировали ушибы и ссадины. Как выяснилось, пострадавшего на велосипеде на перекрестке 2-й Комсомольской улицы и проспекта Ветеранов сбил автомобилист и скрылся. Мальчик переезжал дорогу на "зеленый".

Ранее мы сообщили о том, что женщина на машине Kia Rio сбила 14-летнего подростка на Светлановском проспекте. Ребенка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, доставили в больницу Святой Марии Магдалины.

Фото: Piter.TV 

Теги: 2-я комсомольская улица, дтп, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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