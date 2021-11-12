Женщина на Kia Rio сбила подростка на Светлановском проспекте

Ребенка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, доставили в больницу Святой Марии Магдалины.

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. Мальчик госпитализирован.

По информации АН "Оперативное прикрытие", вечером 5 мая около дома 97 по Светлановскому проспекту 14-летний юноша переходил проезжую часть. Его сбила машина Kia Rio под управлением 46-летней местной жительницы. Ребенка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, доставили в больницу Святой Марии Магдалины. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и наехал на грузовик MAN. Скончались управлявший машиной и двое его пассажиров.

Фото: Piter.TV