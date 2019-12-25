На проспекте Большевиков в ночном ДТП погибли 3 человека

Ещё одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту гибели в ДТП в Невском районе троих человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 5 мая 2025 года в 02:10 у дома 63 по проспекту Большевиков, 54-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением и наехал на припаркованный у правого края проезжей части без нарушения ПДД грузовик MAN без водителя.

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По предварительной информации, в результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира (47-летний мужчина и неустановленная женщина) скончались на месте происшествия, еще одна неустановленная пассажирка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Накануне в Ленобласти на "Сортавале" в аварии погиб 63-летний водитель электропомеда.

Фото: Piter.tv