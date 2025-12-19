Перенесшая микроинсульт школьница приехала поступать в училище СПбГПМУ через 3 года после спасения

Существует множество гипотез возникновения патологии.

Три года назад, в самом начале февраля 2023 года, 12-летняя череповецкая школьница София Карева неожиданно потеряла сознание прямо на уроке физической культуры. Девушка, считавшаяся абсолютно здоровой — спортсменка, отличница, ни разу не имевшая серьезных проблем со здоровьем, — вдруг оказалась в критическом положении. Об ее истории пишет "Петербургский дневник".

Позже девочка рассказала маме, что почувствовала сильнейшую головную боль, началась тошнота и рвота, зрение пропало, половину тела парализовало. Оставив работу, мать примчалась в больницу. Там, лежа на каталке, София вновь впала в беспамятство. Её поместили в реанимационное отделение, пытаясь установить причину. Первоначально точный диагноз поставить не удавалось, медики склонялись к варианту ишемического инсульта. Назначили терапию, однако уже через несколько дней трагедия повторилась дома.

Находясь на рабочем месте, мать получила звонок дочери, но ее речь была совершенно невнятной. Сосед брата женщины прибежал первым, вызвал неотложку. Девочка не смогла встать сама, частично утрачены были мыслительные функции. Медперсонал аккуратно уложил ее на покрывало и транспортировал обратно в ту же клинику. Тогда было решено срочно отправить ее в Петербург, так как мать случайно узнала о существовании Педиатрического университета, который помогает детям. Связавшись с вузом, она установила контакт с проректором Валентином Сидориным. Тот незамедлительно передал информацию ректору Дмитрию Иванову, который, в свою очередь, договорился с администрацией череповецкой больницы. Приняли решение переправлять ребенка специальным медицинским транспортом в столицу Северо-запада. Ночью София оказалась в отделении интенсивной терапии клиники Педиатрического университета.

В клинике Педиатрического университета девочка поступила в неврологию с предварительным диагнозом "ишемическая атака невыясненного происхождения". Были проведены многочисленные обследования, включая генетические тесты. Один из врачей упомянул возможную связь с перенесенным COVID-19: несмотря на легкое протекание заболевания у самой Софии, родители переболели тяжело.

Заведующая неврологического отделения Елена Ефет утверждает, что организм девочки стремительно исчерпывал свои силы, поражённый заболеванием, типичным для взрослых: транзиторная ишемическая атака. Подобные случаи становятся обыденностью, хотя ранее встречались редко. Задача стояла в скорейшем оказании помощи ребёнку, для чего необходима серьезная диагностика и междисциплинарный подход.

Существует множество гипотез возникновения патологии. Сегодня немало исследований подтверждает вероятность запуска тяжёлых процессов инфекциями, в частности коронавирусом. Они способны вызывать серьезные нарушения в обмене веществ организма, особенно если имеются сопутствующие предпосылки сердечно-сосудистого характера или особенности крови. Помимо прочего, болезнь возникла в переходный период полового созревания ребёнка, когда три ключевых компонента человеческого организма — нервная, иммунная и гормональная системы — находятся в уязвимом состоянии. Совокупность этих факторов привела к тяжелому состоянию Софии, комментирует врач.

Медицинская комиссия разработала индивидуальный план лечения, который длился около месяца. Впоследствии девочке рекомендовали пройти контрольное обследование осенью 2025 года, которое подтвердило полное выздоровление. Через три года после несчастного случая София вновь отправилась в Педиатрический университет, но уже не пациенткой, а студенткой.

Фото: Telegram / СПбГПМУ Педиатрический университет