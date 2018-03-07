Видео: на Рижском проспекте такси вынесло на тротуар

Пешехода чудом не задело.

На Рижском проспекте у дома №54 такси во время ДТП вынесло на тротуар, где находились пешеходы. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, Hyundai Solaris, совершая маневр, не увидел из-за "Газели" ехавшего таксиста. Это и привело к ДТП. От столкновения таксиста вынесло на тротуар,где находились пешеходы. Их не задело. О других пострадавших информации не поступало.

Видео момента столкновения "Газели" и легковушки на Софийской.

Видео: Piter.TV