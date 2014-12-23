Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели мальчика в ДТП в Петербурге

Следственные органы СК РФ по Петербургу по данному факту возбудили уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в аварии в Петербурге. Об этом рассказали 18 августа в пресс-службе ведомства.

Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Пресс-служба СК РФ

Напомним, накануне на Приморском проспекте 23-летний водитель автомобиля Chery Tiggo наехал на семилетнего ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. В результате ДТП мальчика госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где он скончался.

Следственные органы СК РФ по Петербургу по данному факту возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV