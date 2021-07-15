В Петербурге таксист скончался на рабочем месте

О состоянии пассажира информации нет.

В Петербурге водитель такси умер во время поездки. Об этом пишет "Фонтанка" 16 августа.

Инцидент произошел сегодня днем. Мужчина взял заказ и ехал с пассажиром по Дальневосточному проспекту, однако у дома 18 его машина влетела в автомобиль, который двигался впереди. В Александровскую больницу таксиста госпитализировали без сознания и пульса.

Реанимационные процедуры не помогли. Петербуржец скончался через 40 минут. В настоящее время его личность не установлена.

При этом о состоянии пассажира ничего неизвестно. Детали случившегося уточняются.

Ранее на Пироговской набережной водитель врезался в мачту городского освещения и погиб.

Фото: Piter.TV