В Петербурге таксист скончался на рабочем месте

В Петербурге водитель такси умер во время поездки. Об этом пишет "Фонтанка" 16 августа.
Инцидент произошел сегодня днем. Мужчина взял заказ и ехал с пассажиром по Дальневосточному проспекту, однако у дома 18 его машина влетела в автомобиль, который двигался впереди. В Александровскую больницу таксиста госпитализировали без сознания и пульса.
Реанимационные процедуры не помогли. Петербуржец скончался через 40 минут. В настоящее время его личность не установлена.
При этом о состоянии пассажира ничего неизвестно. Детали случившегося уточняются.
Ранее на Пироговской набережной водитель врезался в мачту городского освещения и погиб.
Фото: Piter.TV
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