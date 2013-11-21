На Пироговской набережной водитель врезался в мачту городского освещения и погиб

Правоохранителями устанавливаются детали произошедшего.

Полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

У дома 15 по Пироговской набережной 15 августа в 23:33 25-летний водитель автомобиля Kia при перестроении совершил столкновение с автомобилем Opel под управлением 26-летнего мужчины. От удара водитель корейской иномарки потерял управление, врезался в мачту городского освещения и погиб на месте.

Правоохранителями устанавливаются детали произошедшего.

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Ранее в Выре на Киевском шоссе в аварии погибли трое мужчин.

Видео: МВД