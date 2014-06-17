В Выре на Киевском шоссе в аварии погибли трое мужчин

Volkswagen при движении в сторону населенного пункта Выра выехал на встречную полосу с последующим съездом с дороги

Полиция Гатчинского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП на Киевском шоссе, в котором погибли трое. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На Киевском шоссе 7 августа в 20:45 Volkswagen при движении в сторону населенного пункта Выра выехал на встречную полосу с последующим съездом с дороги. Автомобиль наехал на силовое ограждение и затем на дерево.

В результате водитель (мужчина 40-45 лет) и двое его пассажиров, мужчины на вид 40-45 лет, скончались на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее в Киришах произошло смертельное ДТП.

Фото: МВД по СПб и ЛО