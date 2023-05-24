В Киришах произошло смертельное ДТП

Скончался водитель иномарки.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств смертельной аварии на проспекте Победы в Киришах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 31 июля в полицию поступила информация о ДТП на перекрестке проспекта Победы и улицы Мира. На месте происшествия установлено, что 35-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, при движении на левом закруглении дороги, наехал на бордюрный камень. После этого машина опрокинулась и столкнулась с грузовиком "Газель" под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия от травм. Детали произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что каршеринговый автомобиль сбил мужчину и женщину на Мебельной улице.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти