Каршеринговый автомобиль сбил мужчину и женщину на Мебельной улице

Пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП со сбитыми пешеходами в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 31 июля 36-летний водитель каршерингового автомобиля Chery, совершая поворот на Мебельную улицу на регулируемом перекрестке улиц Мебельной и Яхтенной, сбил двух пешеходов – 22-летнего мужчину и 50-летнюю женщину.

В результате аварии пострадавших госпитализировали: молодого человека – в состоянии средней степени тяжести, а женщину – в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Пулковском шоссе водительница 1969 года рождения, управлявшая машиной Geely Coolray, совершила наезд на велосипедиста, мальчика 2007 года рождения. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV