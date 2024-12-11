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На пересечении Школьной и Стародеревенской улиц произошло смертельное ДТП
Сегодня, 8:36
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На пересечении Школьной и Стародеревенской улиц произошло смертельное ДТП

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Все детали происшествия выясняются.

На пересечении Школьной и Стародеревенской улиц в Петербурге произошла авария с участием каршерингового автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис". 

ДТП случилось вечером 14 января. Судя по кадру от горожан, у каршеринга отвалилась задняя часть машины, второе авто также пострадало. По информации 78.ru, погиб один человек. 

Все детали и обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: трое пострадали в ДТП на набережной Смоленки. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: авария с каршерингом, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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