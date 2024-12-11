На пересечении Школьной и Стародеревенской улиц произошло смертельное ДТП

На пересечении Школьной и Стародеревенской улиц в Петербурге произошла авария с участием каршерингового автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис".
ДТП случилось вечером 14 января. Судя по кадру от горожан, у каршеринга отвалилась задняя часть машины, второе авто также пострадало. По информации 78.ru, погиб один человек.
Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее на Piter.TV: трое пострадали в ДТП на набережной Смоленки.
Фото: Telegram / Мегаполис
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