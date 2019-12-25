Авария с юным велосипедистом произошла на Пулковском шоссе

Проводится проверка.

В понедельник, 29 июля, у дома 15 на Пулковском шоссе произошла авария. По данным пресс-службаы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, женщина 1969 года рождения, управлявшая автомобилем Geely Coolray, двигалась по Пулковскому шоссе в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Она совершила наезд на пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения несовершеннолетнего велосипедиста, мальчика 2007 года рождения.

Велосипедист был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что велосипедист сбил моноколесника в Невском районе.

Фото: Piter.TV