Велосипедист сбил моноколесника в Невском районе

На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая оказала необходимую медицинскую помощь и доставила пострадавшего в больницу. Позже его отпустили домой в стабильном состоянии.

В воскресенье, 28 июля, на пересечении улицы Коллонтай и Искровского проспекта в Невском районе Петербурга произошло столкновение между 30-летним моноколесником и велосипедистом. Моноколесник, пересекавший пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, не ожидал, что велосипедист неожиданно выедет прямо на него.

В результате столкновения моноколесник получил травмы. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая оказала необходимую медицинскую помощь и доставила пострадавшего в больницу. Позже его отпустили домой в стабильном состоянии.

Велосипедист после инцидента быстро скрылся. Пострадавший решил не обращаться в полицию, предпочтя оставить происшествие без официального оформления.

Ранее мы сообщили о том, что пострадавшая в ДТП на Пулковском шоссе женщина скончалась.

Фото: Piter.TV