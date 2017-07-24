Пострадавшая в ДТП на Пулковском шоссе женщина скончалась

Водитель автомобиля Mitsubishi находится в состоянии клинической смерти.

Женщина в возрасте 59 лет, которая пострадала в аварии на Пулковском шоссе в Петербурге 27 июля, скончалась. Водитель автомобиля Mitsubishi находится в состоянии клинической смерти, пишет "Фонтанка".

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение города с переломом основания черепа, закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением внутренних органов. Его поместили в шоковую реанимацию. Отмечается, что данные пострадавшего полностью совпадают с данными декана энергетического факультета Санкт-Петербургского горного университета.

Предварительно, погибшая может быть супругой водителя машины. Информация уточняется.

Напомним, сегодня 57-летний мужчина въехал на большой скорости в бетонную опору надземного пешеходного перехода у автобусной остановки "Цветочный питомник".

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург