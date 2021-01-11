В аварии на Пулковском шоссе пострадали мужчина и женщина

57-летний водитель автомобиля Mitsubishi влетел в бетонную опору надземного пешеходного перехода у автобусной остановки.

На Пулковском шоссе в Петербурге 29 июля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

По информации "Фонтанки", 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi влетел в бетонную опору надземного пешеходного перехода у автобусной остановки.

В результате аварии пострадали водитель и женщина-пассажир машины. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург