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В аварии на Пулковском шоссе пострадали мужчина и женщина
Сегодня, 20:48
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В аварии на Пулковском шоссе пострадали мужчина и женщина

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57-летний водитель автомобиля Mitsubishi влетел в бетонную опору надземного пешеходного перехода у автобусной остановки. 

На Пулковском шоссе в Петербурге 29 июля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

По информации "Фонтанки", 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi влетел в бетонную опору надземного пешеходного перехода у автобусной остановки. 

В результате аварии пострадали водитель и женщина-пассажир машины. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: на Октябрьской набережной восьмилетний ребенок на самокате попал под автомобиль. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: в аварии пострадали люди, дтп на пулковском шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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