  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковском шоссе столкнулись две иномарки: одна врезалась в столб, другая улетела в кювет
Сегодня, 10:45
118
Alena_Zinovieva

На Пулковском шоссе столкнулись две иномарки: одна врезалась в столб, другая улетела в кювет

0 0

В сети появились фотографии с места происшествия.

Утром 7 мая две иномарки не поделили дорогу на Пулковском шоссе. Очевидцы сообщили, что машины врезались друг в друга рядом постом ГИБДД. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что одна машина врезалась в столб, другая — улетела в кювет. У обоих транспортных средств сильно пострадала передняя часть. Не смотря на то, что авария произошла неподалеку от поста ГИБДД, специалистов на месте нет. При этом работает эвакуатор.

Ранее мы писали, что в Центральном районе черная иномарка сбила ограждение: на месте работают медики.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, дтп на пулковском шоссе, столкновение двух автомобилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии