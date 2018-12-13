На Пулковском шоссе столкнулись две иномарки: одна врезалась в столб, другая улетела в кювет

В сети появились фотографии с места происшествия.

Утром 7 мая две иномарки не поделили дорогу на Пулковском шоссе. Очевидцы сообщили, что машины врезались друг в друга рядом постом ГИБДД. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что одна машина врезалась в столб, другая — улетела в кювет. У обоих транспортных средств сильно пострадала передняя часть. Не смотря на то, что авария произошла неподалеку от поста ГИБДД, специалистов на месте нет. При этом работает эвакуатор.

Ранее мы писали, что в Центральном районе черная иномарка сбила ограждение: на месте работают медики.

Фото: Мегаполис