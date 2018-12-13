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В Центральном районе черная иномарка сбила ограждение: на месте работают медики
Сегодня, 21:53
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IRINA_CHALKINA

В Центральном районе черная иномарка сбила ограждение: на месте работают медики

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По словам очевидцев, никто не пострадал. 

В понедельник, 6 мая, в Центральном районе черная иномарка сбила ограждение. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на пересечение Шпалерной и Чернышевской. По словам очевидцев, никто не пострадал.

 Службы на месте. Мужчина из машины живой

отмечают очевидцы

На кадрах видно, что иномарка влетела в черное ограждение. У машины имеются серьезные повреждения: помят бампер, капот и выбиты стекла. Части от автомобиля лежат на асфальте. 

На месте работают службы МЧС, полицейские и медики. 

Ранее мы сообщали о том, что в центре города произошла страшная авария с летальным исходом. Так, водитель красной иномарки влетел в строительные леса.

Фото: дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, дтп чернышевская, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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