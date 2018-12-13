В Центральном районе черная иномарка сбила ограждение: на месте работают медики

По словам очевидцев, никто не пострадал.

В понедельник, 6 мая, в Центральном районе черная иномарка сбила ограждение. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на пересечение Шпалерной и Чернышевской. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Службы на месте. Мужчина из машины живой отмечают очевидцы

На кадрах видно, что иномарка влетела в черное ограждение. У машины имеются серьезные повреждения: помят бампер, капот и выбиты стекла. Части от автомобиля лежат на асфальте.

На месте работают службы МЧС, полицейские и медики.

Ранее мы сообщали о том, что в центре города произошла страшная авария с летальным исходом. Так, водитель красной иномарки влетел в строительные леса.

Фото: дтп и чп петербург/вк