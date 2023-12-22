Петербуржцам рассказали, как выгодно покупать билеты на поезд и самолет

Эксперты отмечают, что перевозчики часто снижают цены на билеты, купленные сразу в обе стороны.

Приближается сезон летних отпусков. Аналитики сервиса "Туту" поделились с петербуржцами лайфхаками, как выгодно покупать билеты на поезд и самолет.

Эксперты советуют выбирать билеты с отправлением в будние или непраздничные дни. Они обойдутся дешевле. Лучше сравнивать цены на билеты не только в разные дни, но и в рамках одной даты, стоимость поездки может меняться в зависимости от времени отправления.

Невозвратные билеты позволят сэкономить 10–20 процентов стоимости. Эксперты отмечают, что перевозчики часто снижают цены на билеты, купленные сразу в обе стороны.

Не стоит забывать о распродажах и акциях авиакомпаний. Существование неудачных дней для покупки билетов не миф. Самые дорогие авиабилеты – с вылетами в пятницу, субботу и воскресенье.

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