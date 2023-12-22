В КНР презентуют туристские возможности Петербурга

Специалисты туристических компаний крупнейших городов Китая узнают о возможностях путешествий в Петербург. Как сообщили в комитете по развитию туризма, с 7 по 11 мая в Шанхае, Пекине и Чэнду пройдут серии презентаций под названием "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!"
Выбор данных городов обусловлен тем, что Шанхай, Пекин и Чэнду отличаются большим количеством обеспеченных граждан и высоким спросом на международные туристические поездки.
Ключевыми событиями программы станут рабочие встречи, в ходе которых представители Петербурга и Китая обсудят перспективы сотрудничества и подпишут соглашения.
Ранее мы сообщили о том, что социально ориентированные НКО Петербурга получат субсидии на конгрессы и выставки.
Фото: Piter.TV
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