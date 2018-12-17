В ДТП с фурой в селе Ушаки серьезно пострадали четверо взрослых и десятилетний ребенок

Авария произошла на Московском шоссе и спровоцировала жуткую пробку.

Появилась информация, что в ДТП с участием фуры на Московском шоссе в селе Ушаки пострадали четверо взрослых и один ребенок. Люди получили многочисленные травмы, сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Тяжелые травмы получила женщина за рулем "Peugeot Expert". Также пострадали трое взрослых и десятилетний ребенок, которые ехали в "Skoda Kodiaq".

Подробности аварии и личности пострадавших на данный момент уточняются. Известно, что ДТП произошло около 9:30 на 637 км федеральной автомобильной дороги "Россия".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в селе Ушаки две легковушки разбились в ДТП с фурой.

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