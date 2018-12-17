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Видео: в селе Ушаки две легковушки разбились в ДТП с фурой

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Из-за аварии на дороге образовалась жуткая пробка.

В среду, 14 августа, в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей. Авария случилась на проспекте Кирова в селе Ушаки, сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

У легковушек смяло передние и задние части. На асфальте валялись куски корпусов и осколки разбитых стекол. В свою очередь, фура почти не получила повреждений. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за аварии на трассе М-10 образовалась жуткая пробка в обе стороны. Отметим, что на данном участке действует ограничение скорости 50 км/ч.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что под Володарским мостом столкнулись две легковушки.

Фото, видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте; "Яндекс.Карты"

 

 

Теги: автомобили столкнулись с фурой, дтп в селе ушаки, дтп ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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