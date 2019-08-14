Видео: под Володарским мостом столкнулись две легковушки

Очевидцы рассказали, что один из автомобилей не успел повернуть налево.

В среду, 14 августа, в Невском районе под Володарским мостом через Народную и Ивановскую улицы столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, один из них не успел повернуть налево и повстречался с другой легковушкой. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. На асфальте валялись куски кузова и осколки разбитых стекол. Один автомобиль отбросило на тротуар, прохожие помогали его водителю выбраться из салона. Скорее всего, в аварии есть пострадавшие, но официальной информации об этом не поступало.

На месте работали сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Подробности ДТП уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Хундай Солярис" перевернулся в воздухе, уходя от погони возле Румянцевского сада.

Фото, видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте