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"Хундай Солярис" перевернулся в воздухе, уходя от погони возле Румянцевского сада
Сегодня, 8:03
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Alena_Zinovieva

"Хундай Солярис" перевернулся в воздухе, уходя от погони возле Румянцевского сада

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Водитель иномарки получил тяжелые травмы.

Утром 14 августа в Василеостровском районе произошла авария. На пересечении Университетской набережной и Кадетской линии  "Хундай Солярис" перевернулся в воздухе, уходя от погони машин ДПС. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель с признаками сильного алкогольного опьянения отказался останавливаться по требованию правоохранителей. В итоге автомобиль совершил наезд на поребрик и решетку Румянцевского сада. Водитель иномарки получил тяжелые травмы.  

По факту случившегося проводится проверка. Личность нарушителя устанавливается.

Ранее мы писали, что массовое ДТП на проспекте Маршала Блюхера попало на видео.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, вождение в нетрезвом виде, погоня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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