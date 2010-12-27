"Хундай Солярис" перевернулся в воздухе, уходя от погони возле Румянцевского сада

Водитель иномарки получил тяжелые травмы.

Утром 14 августа в Василеостровском районе произошла авария. На пересечении Университетской набережной и Кадетской линии "Хундай Солярис" перевернулся в воздухе, уходя от погони машин ДПС. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель с признаками сильного алкогольного опьянения отказался останавливаться по требованию правоохранителей. В итоге автомобиль совершил наезд на поребрик и решетку Румянцевского сада. Водитель иномарки получил тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка. Личность нарушителя устанавливается.

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Фото: Мегаполис