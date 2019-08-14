Массовое ДТП на проспекте Маршала Блюхера попало на видео

Водитель Mercedes получил травму головы.

Вечером 13 августа в Калининском районе Петербурга произошла авария с участием нескольких автомобилей. Момент массового ДТП попал в объектив видеорегистратора в машине одного из очевидцев.

Авария произошла около 20 часов на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги. Свидетели происшествия рассказали о водителе Mercedes, который получил травму головы во время столкновения транспортных средств.

После встречи с Nissan Almera мужчина влетел головой в лобовое стекло и потерял сознание. Поэтому он не смог затормозить и врезался на полной скорости в стоящий на перекрестке Nissan Qashqai.

Всего, по словам очевидцев, в массовом ДТП приняли участие пять автомобилей. На месте происшествия работали спасатели, сотрудники скорой помощи и ДПС.

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Видео: ВКонтакте / Наталья Егорова