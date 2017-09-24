Видео: в тройном ДТП на улице Танкистов пострадал шестилетний мальчик

Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых отбросило в грузовик.

Во вторник, 13 августа, в Колпино на улице Танкистов столкнулись три транспортных средства. По предварительным данным, "Volkswagen" врезался в "Audi", которая от удара улетела в "КАМАЗ". Пострадали водители легковушек и шестилетний мальчик в салоне "Audi". Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась около 7:36 у дома №10. В результате столкновения у "Audi" сильно смяло перед и зад, а "Volkswagen" лишился почти всего содержимого под капотом. Меньше всего пострадал тяжеловесный "КАМАЗ" – у грузовика легкие повреждения переднего бампера.

Сотрудники дорожной инспекции начали проверку. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП с участием самосвала.

Видео: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти