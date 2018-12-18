На трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП с участием самосвала

Всего участниками аварии стали три транспортных средства.

После ДТП на трассе "Сортавала" вечером 12 августа погиб человек, также есть пострадавшая. Об этом сообщила пресс-служба ДПС №2 ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, авария случилась около 23:10 во Всеволожском районе на 5 км ФАД "Сортавала". Груженый самосвал врезался в легковушку, которая стояла на обочине из-за неисправности. За рулем "ДАФ" был водитель 1977 года рождения с 24-летним стажем вождения. "ВАЗ" в свою очередь наехал на стоящий впереди "Мицубиси" и его водителя, который в этот момент находился на проезжей части. Мужчина 1994 года рождения скончался от полученных травм. Женщина 1987-го года рождения, которая была за рулем "Мицубиси", госпитализирована, ее состояние уточняется.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водители увидели мощный торнадо на трассе "Сортавала".

Фото: vk.com/dorinspb