Водители показали на видео мощный торнадо в Ленобласти

Необычное погодное явление наблюдали десятки водителей на Новопроизерском шоссе.

Вечером 12 августа десятки автомобилистов смогли стать свидетелями необычного погодного явления в Ленобласти. На Новопроизерском шоссе (трасса Сортавала) они увидели мощный торнадо. Видео разлетелось по сети.

Большая воронка была замечена по левой стороне около десяти часов вечера. Очевидцы рассказали, что в этот момент на трассе был сильный ливень и гроза.

Ранее мы писали, что во вторник в Петербурге ожидается до 22 градусов тепла.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб