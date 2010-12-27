Во вторник в Петербурге ожидается до 22 градусов тепла

Во вторник, 13 августа, в Петербурге будет тепло, но дождливо. Столбик термометра в этот день поднимется до плюс 22 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Ночью и днем в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление в ночь с 12 на 13 августа будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.
Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян о ночных заморозках.
Фото: pixabay.com
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